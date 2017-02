Papa Francisco ofrece mensaje especial por el Super Bowl

El papa Francisco grabó un videomensaje con motivo del Super Bowl LI entre New England Patriots y Atlanta Falcons,en el que desea que el evento sea “un símbolo de paz, de amistad, de solidaridad para todo el mundo”.

En el mensaje, pronunciado en español y que difundió la Santa Sede, el pontífice afirma que “los grandes eventos deportivos, como el Super Bowl de hoy (domingo), son sumamente simbólicos, lo que demuestra que es posible construir una cultura del encuentro y un mundo de paz”.

“Al participar del deporte, somos capaces de ir más allá de nuestro propio interés personal – y de una manera saludable – aprendemos a sacrificarnos, a crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas”, agrega el papa Francisco sobre el evento que se celebrará en el NRG Stadium en Houston, Texas.

On this special day, we bring you a very special message from Pope Francis (@Pontifex). #SB51 pic.twitter.com/LtNlcpCnYy

— Houston Super Bowl (@HouSuperBowl) 5 de febrero de 2017