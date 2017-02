Oeste se impone en juego de estrellas de la NBA

Al ritmo de Jazz, la ciudad de New Orleans engalanó la duela del Smoothie King Center para la edición 66 del NBA All-Star Game, donde la Conferencia Oeste logró imponerse 192-182 al combinado del Este.

Durante las acciones del partido, la Conferencia del Este sólo logró conquistar el primer cuarto 53-48, el resto fue a favor de la estrellas de Oeste, los cuales ganaron 49-39 el segundo periodo, empataron 47-47 en el tercer cuarto y el último periodo se lo llevaron 48-43.

