Para Mohamed Monterrey es el mejor equipo de México

Aunque ya dirigió e hizo campeón al América en el 2014, Antonio Mohamed aseguró que en México no hay mejor club para trabajar que Rayados. Tras renovar su contrato con el Monterrey hasta el 2019, el ‘Turco’ no ocultó su alegría.

“Estoy en el mejor club de México. Siento que estoy en el lugar que quiero estar y no sé si otro lugar me motivaría como me motiva este lugar. Quiero trabajar todo el tiempo que pueda trabajar acá, ya lo hablé con mi familia y creo que estoy en el mejor lugar que puedo estar y voy a defenderlo todo el tiempo que lo pueda defender”, mencionó.

Mohamed se siente a gusto en el club regio pues asegura que le permiten desarrollarse de mejor manera y trabajar más a su propio estilo.

“Acá veo muchas posibilidades de crecimiento y veo muchos retos por delante, por eso me quedo acá. En otros lugares la pared estaba a dos metros, prefería irme. Acá la pared la veo muy lejana”, aseguró el estratega.

El timonel argentino, quien llegó al club regiomontano en el Clausura 2015, sabe que está en deuda con la obtención de un campeonato.

“Estoy igual de comprometido que cuando llegué. Lo que sí es que siempre cuando se doblan las apuestas se pone en la mochila la obligación personal de querer ser campeón; es el deseo que tengo desde que llegué acá”, manifestó.

El técnico cree que si a la directiva no le hubiera gustado su trabajo hasta la fecha ya no seguiría en el club y considera que fue un factor para que su renovación fuera posible.

“Y seguramente (los directivos) verán que tenemos mucho más para dar porque si no hasta acá hubiésemos llegado”, finalizó.

De cara al duelo ante Morelia, Mohamed dio a conocer que Rogelio Funes Mori dejó atrás una molestia en la espalda y sí podrá participar.