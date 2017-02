Medallista olímpica de EU, detenida por veto migrante de Trump

Ibtihaj Muhammad pasó a la historia del deporte estadounidense, luego de convertirse en la primera mujer en ganar un medalla olímpica portando un hiyab; sin embargo, pese a esa enorme hazaña lograda, la esgrimista sufrió las consecuencias del veto migrante impuesto por Donald Trump.

La ganadora de una presea de Bronce en Río 2016, confesó en una entrevista para ‘Popsugar’ que estuvo detenida por dos horas en un aeropuerto de la Unión Americana pese a contrar con pasaporte estadounidense.

“Soy musulmana y tengo nombre árabe. Y pese a ser medallista olímpica y representar a Team USA, no impacta la manera en la que me percibe la gente. Mucha gente dice que sólo se trata de un veto a siete países en particular, pero realmente es más que eso”, mencionó la originaria de Nueva Jersey.