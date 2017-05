‘Me voy tranquilo de dejar un Xolos fuerte’: Miguel Herrera

Miguel Herrera, a tono de despedida con lo hecho en Tijuana durante un año y medio, reveló en charla que se va tranquilo por haber formado un equipo sólido en la frontera y bien trabajado, desde los jóvenes hasta los más destacados.

“El otro día decían de Lainez, yo lo conocí, pero obviamente no lo puse a jugar porque era un niño, igual que (Edson) Álvarez y me da gusto que estén jugando, pero en Xolos también juegan chavitos, quién se la juega con un arquero de 23 años cuando estás peleando el descenso, hoy está un niño de 18 años jugando como titular (Carlos Vargas), ahí es cuando dices: me voy tranquilo porque el equipo está sólido, está fuerte y bien trabajado”, indicó el estratega que en los próximos días será anunciado como nuevo técnico del América.

Sobre lo que sería su segunda etapa con las Águilas, el Piojo señaló que con trabajo, el éxito se puede repetir, sin caer en la conformidad de lo hecho en el pasado.

“Sí, puede ser una segunda parte o no (exitosa), pero yo creo que lo más importante es trabajar bien, regresé al Atlante también y me fue bien, hay que trabajar para que te vaya bien, no tiene por qué irte mal si trabajas, si no crees que porque ya estuviste ahí te va a ir bien, es por trabajar, si lo planteas y trabajas te va a ir bien”, dijo.

Por último, se refirió al conjunto americanista como un equipo donde pudo destacar como estratega, haciendo torneos muy competitivos.

“Me fui muy agradecido de América, porque ahí me impulsan a ir a Selección, cuando llego del Atlante mucha gente no pensaba que me iba a ir bien, pero tuvimos cuatro torneos de más de 30 puntos, fueron temporadas exitosas con dos Finales, y ahí te impulsas para otro escalón que yo siempre anhelé que era ser DT de Selección, es normal que un equipo de esa categoría te busque de nuevo porque no hiciste las cosas mal”.