Me daba pena hablarle a Messi cuando llegué al Barça: Neymar

Neymar recordó la primera vez que se reunió con sus compañeros del FC Barcelona cuando llegó al equipo español en la temporada 2013-14.

El crack brasileño confesó que la primera vez que entró al vestidor del Barça se sintió como en un videojuego y reveló que le dio pena acercarse a hablar con Lionel Messi y el resto del equipo.

El futbolista pasó una infancia alejada de los lujos en Brasil, el crack recordó que su familia no tenía dinero para comprarle zapatos adecuados para jugar futbol y confiesa que con el paso del tiempo, ahora “le aparecen familiares” por doquier.

“No teníamos dinero para nada y pasamos por muchísimas dificultades. Hubo gente que me compró unos tachones porque mi familia no podía y ahora tengo la suerte de tener a mi lado a todos aquellos que me ayudaron”, añade Ney.