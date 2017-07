Mayagoitia el mejor delantero

Luego de 15 jornadas, el atacante José Delgado Mayagoitia se coronó Campeón de Goleo del Torneo de Futbol de la Liga Inter Iglesias Cristianas “CP Óscar Almaraz Smer”, tras hacer 37 goles en el certamen.

Delgado Mayagoitia integrante del equipo de la Iglesia Palabra de Vida, logró el campeonato dejando atrás a Jesús Vélez y a un icono victorense Eladio “Layo” Carranza.

“Le doy gracias primeramente a Jesucristo que sin el nada sería posible y a mis pastores de la Iglesia Palabra de Vida, estoy muy agradecido con Dios por qué vuelvo hacer lo que me gusta practicar el fútbol a pesar de mis dificultades de salud en tiempo pasado tuve que dejar de jugar por varios años hoy regreso y Dios me sorprende he vuelto estoy feliz”.