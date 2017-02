Todo listo para el Estatal Sub-17

Todo está listo para que este viernes inicie el Estatal Sub-17 “Lic. Benito Juárez García”, el cual se estará desarrollando en el municipio del Mante del 10 al 12 de febrero.

Lo anterior lo dio a conocer por dirigente estatal, José Manzur Guevara, “serán 16 equipos los que buscan avanzar a la etapa Nacional, la cual se estará jugando en el mes de abril en el municipio de Corregidora, en Querétaro”.

En el grupo “A”, fueron ubicados Veterinaria Oranda; Fuerza Zona 17; Halcones CEFART, Correcaminos Matamoros. Mientras que en el sector “B” está Furia Azul; Pachuca SUTSPET 01; Correcaminos González y Lobos Santa Engracia.

En tanto que Escuela Filial de Rayados, Celestes Centenario, Deportivo Altamira y Mineros de Reynosa conforman el grupo “C”; en el “D” están Pachuca SUTSPET 00; Deportivo Mante; Academia Atlas Matamoros y Cantera Reynosa.

Expresó que hasta el momento no existen cambios en el tema de la logística, por lo que la primera jornada se juega el lunes a las 14:00 horas; mientras que la inauguración se efectuará a las 19:00 horas en el Estadio Ignacio Zaragoza.

“Los campos se mantienen Unidad Deportiva Portillo, UD Rodolfo Torre Cantú, El Limón y el Estadio Ignacio Zaragoza; siendo este último escenario donde se efectuara la inauguración del certamen a las 18:30 horas, teniendo la presencia de las autoridades municipales”.

Jornada 1

Veterinaria Oranda vs Correcaminos Matamoros UD. López Portillo 14:00

Furia Azul vs Lobos Sta. Engracia UD. Rodolfo Torre 14:00

Esc. Filial Rayados vs Mineros Reynosa El Limón 14:00

Pachuca SUTSPET 00 vs Cantera Reynosa Estadio I. Zaragoza 14:00

Halcones CEFART vs Fuerza Zona 17 UD. López Portillo 16:00

Pachuca SUTSPET 01 vs Correcaminos González UD. Rodolfo Torre 16:00

Celestes Centenario vs Dep. Altamira El Limón 16:00

Deportivo Mante vs Ac. Atlas Matamoros Estadio I. Zaragoza 16:00