Le sale otro hijo al “Gullit”

Luego de que se diera a conocer que Carlos Peña, mediocampista del León, tenía una relación extramarital con Dennise Collazo, quien está embarazada, al jugador de los Esmeraldas le salió otra chica, de nombre Lucía de la Tejera, con la que habría tenido un hijo, al cual no le quiso dar su apellido.

Por este motivo, la mujer decidió interponer una demanda.

Tras darse cuenta que Peña se acostaba con Karla, Dennise y con ella al mismo tiempo, la relación entre ambos se tornó distante, pero tuvieron una última cita en junio de 2015, cuando quedó embarazada.

“Quería que abortara, no dejaba de decirme: no, mi amor, no puedes tenerlo”, confesó Lucía, quien a partir de entonces vio dos veces a Carlos y sólo recibía depósitos de cuatro mil pesos al mes de parte del Gullit, quien conoció al pequeño a los tres meses de nacido.