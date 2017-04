La Volpe espera que América gane sus últimos partidos

Tras sufrir un nuevo descalabro en calidad de visitante y consciente de que como local marchan invictos, Ricardo La Volpe aseguró que la inconsistencia de su equipo se debe a algo mental, aunque sabe que deben mantener el mismo nivel ya sea dentro o fuera del Estadio Azteca.

“De local o visitante todo está en la mente de mis jugadores. Los grandes equipos juegan en todas las canchas igual, van los once, no la gente. Jugando de local o no, vamos a hacerlo contra dos equipos que se juegan la Liguilla, igual que nosotros. Hay que ser inteligentes y competitivos, esperamos que el equipo gane los dos juegos”, indicó el entrenador azulcrema tras la derrota contra Santos Laguna.

El ‘Bigotón’ reconoció que existió malestar debido a la manera en la que se les escapó ese punto que aparentemente tenían en la bolsa; sin embargo, confía en que esto sirva como aprendizaje a su plantilla.

“Es algo que me fastidia y da un enojo, pero así es el futbol. Se había sacado el resultado, se pierde la pelota en la media cancha cuando tenía que haber terminado en el corner. Esto nos deja una enseñanza y siempre duele”, puntualizó.

La Volpe aseguró sentirse tranquilo pese a la derrota debido al orden defensivo que sigue mostrando su equipo, por lo que destacó el poderío de Santos en su casa.

“Estoy tranquilo porque la defensa se maneja bien, tuvimos un error y nos costó. Así es el futbol. Es una cancha difícil y enfrentamos a buenos jugadores. Es un club que tiene una sola derrota”, finalizó.