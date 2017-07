Jürgen Damm quiere irse a Europa

Con 24 años, dos campeonatos de Liga y experiencia con la Selección Mexicana, Jürgen Damm se siente en un momento ideal para emigrar al futbol de Europa, algo que se le ha negado en los últimos cuatro años, pese a tener ofertas formales, como la que hizo la Roma en 2015.

“Con 24 años creo que es una edad ideal para ir a Europa, más con el pasaporte comunitario”, dijo el jugador de los Tigres en entrevista telefónica para Mediotiempo.

“Creo que el pasaporte comunitario, mi edad, el estar en Selección, y el estar jugando en Tigres me ha ayudado mucho para crecer y para que haya equipos interesados”, apuntó.

Damm, quien recientemente estuvo en el equipo Tricolor que jugó la Copa Confederaciones de Rusia 2017, no ocultó sus ganas de ir al Viejo Continente, sin embargo negó estar desesperado y se dijo tranquilo, pues está en uno de los mejores planteles, no solo de la Liga MX, sino de todo el continente

“Siempre lo he dicho, el jugar en Europa, en un equipo que participé en Champions League es mi sueño. Lo están viviendo muchos compañeros que están emigrando y obviamente espero cumplir ese sueño”, añadió Jürgen, quien también se dijo

“Estoy tranquilo, he trabajado bien y he tenido la confianza de los entrenadores, y a pesar de que ha habido jugadores importantes siempre me he mantenido en el cuadro titular, la llegada de jugadores como Enner lo tomo como un reto, es bueno que vengan buenos jugadores. Si me toca quedarme lo haré de la mejor forma para ganarme un puesto y hacer las cosas de la mejor manera, estoy en el mejor equipo de México y todo jugador le gustaría estar en un equipo como Tigres”, declaró.

Fuentes cercanas al grupo de representantes que manejan a Jürgen, han asegurado que el interés por el jugador originario de Veracruz sigue vigente, sin embargo hasta el momento no ha llegado una oferta concreta que mueva los interese, tanto del jugador como de la directiva de Tigres, equipo al que Damm llegó en el verano del 2015, y con el que ya ganó dos títulos de Liga.

“Me he sentido muy bien pero todavía me falta para llegar a mi mejor momento, me falta mucho por explotar y eso es lo que más me motiva”, finalizó