Jugador del Hull City se entera que no seguirá en el equipo a través de Twitter

El defensa central Alex Bruce enteró de que el Hall City no renovó su contrato luego de que el equipo se lo hiciera saber a través de twitter. El Hall City perdió la categoría en la Liga Premier al quedar en el lugar 18 de la clasificación con 34 unidades.

📑 | Alex Bruce heads a list of players who will leave @HullCity once their contracts expire at the end of June https://t.co/GpE0NYf4E0 pic.twitter.com/9WpdRPmGut — Hull City (@HullCity) 24 de mayo de 2017

“Alex Bruce encabeza la lista de jugadores que dejan al Hull City una vez que su contrato termine a final de junio”, se lee en el tuit del equipo inglés.

A lo que Bruce, más allá de tomárselo persona o de mala manera, aprovechó para desearle lo mejor a su ahora ex equipo.

Thanks for letting me know!! All the best 👍🏼 https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de mayo de 2017

“Gracias por hacérmelo saber, les deseo lo mejor”.

Incluso el Motherwell, equipo de la primera división escocesa, se unió a los tuits ya que publicó en la misma red social un acuerdo con Bruce durante los próximos 9 años, aunque ‘olvidaron’ avisarle al jugador.