Juego tenis para no tener que trabajar después: Tomic

Este martes el joven tenista australiano, Bernard Tomic, acumuló en el Abierto de Wimbledon su decimoquinta derrota del presente año en tan solo 24 partidos. Esta vez Mischa Zverev lo venció por 6-4, 6-3, 6-4.

Sin embargo, la nota no estuvo en su derrota, sino en las declaraciones posteriores. “Solo tengo 24 años, pero llevo dos años desmotivado. Sé que este juego merece respeto, y que yo no se lo estoy dando, pero es mi elección”, aseguró el australiano.

El tenista, que hasta hace poco era una promesa, del tenis asegura que es “consciente de que debería trabajar más”, pero no lo hace. Es joven y talentoso, pero dice que ya está “aburrido”.

“El tenis ya no me satisface. Poder ganar un torneo o jugar bien es algo que ya no me produce ningún placer. Es algo que ya he experimentado muchas veces durante mi carrera. Soy indiferente si llego a los octavos del US Open o caigo en primera ronda”.