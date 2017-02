Juego sin golpes; estadio seguro

Víctor Hugo Ramos, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, explica que “si hay dos grupos de animación contrarios, hay una posibilidad de enfrentamiento y se necesita tener un protocolo que permita mitigar el suceso que se cruce. En un evento cultural masivo no lo hay. En ese sentido, se aplica principalmente a los estadios de futbol, en donde en cualquier momento se puede producir un disturbio por un conflicto de intereses.

Es el caso de lo ocurrido en el estadio Luis Pirata Fuente entre los grupos de animación de los Tiburones y los Tigres, donde la pasión se convirtió en violencia en las gradas. Es algo que afecta directamente a los aficionados que acuden a los estadios, acompañados de la familia; así como cambia el ánimo y actitud entre los protagonistas.

El fin de semana, las miradas estarán en otro encuentro que llama la atención, pero que también es tema de preocupación por parte de los encargados de la seguridad: América-Cruz Azul, el sábado en el Estadio Azteca.

Al respecto, Víctor Hugo Ramos argumenta que “previo a cada encuentro de futbol nos reunimos con los líderes de los grupos de animación y les preguntamos cuántas personas llevarán y si tienen los boletos. Dependiendo del resultado de esa reunión, será la cantidad de elementos que necesitemos para el operativo, ya que vamos midiendo el riesgo de cada partido individualmente y semana a semana. Le pongo un ejemplo, supongamos que los Pumas tiene tres grupos de animación y dos no se llevan muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir quién llega primero, qué lugar ocupa y cómo será la logística de cada uno. Son acuerdos que permiten mitigar al máximo que haya algún acto violento”.

En el reglamento se establecen dos tipos de personas que van al estadio: grupo de animación y espectador.

Ésta es una de las actualizaciones que sufrió el protocolo: la Liga MX nos solicitó, y trabajamos con ellos, para realizar el Estadio Seguro, en el que abandonamos el tema Barra y agregamos Grupo de Animación. Este último, son aquellas personas que se identifican con un grupo determinado y atienden a la convocatoria para llegar organizados a los partidos. Diferente al espectador, quien es cualquier individuo que compra boleto en la ventanilla o por internet y se presenta.

¿Cómo hacen para identificar a los líderes de los grupos de animación?

Lo sabemos porque estamos cada ocho días en el estadio, y no son grupos ilícitos, a pesar de que no tenga un acta constitutiva. Son grupos de aficionados que les gusta reunirse y con los cuales mediamos. De acuerdo a su comportamiento, dependerá si podrán o no ingresar al estadio bombos y trompetas. En tanto se comporten y se conduzca como está acordado, las cosas irán bien.

¿Ustedes tienen en algún listado a todas las personas que los integran?

Hay grupos que sí tienen un control sobre ellos mismos, pero nosotros no contamos con ello por un tema de la ley de transparencia y acceso a la información. Si yo tuviera una base la debería registrar, pero depende de la cantidad que va al estadio. A veces, los clubes tiene registro de ellos, pero otros tantos no los reconoce en sus grupos de animación. Para nosotros son imprescindibles conocerlos y reconocerlos, ya que son nuestros interlocutores.

¿Cuáles son las variables que le permiten saber los riesgos?

Eso se va calibrando semana a semana, hay que ver cómo van en la tabla, si pasó algo el último partido donde se enfrentaron, la rivalidad, la cercanía de un estadio con otro o de una ciudad con el estadio a donde jugarán.

¿Cuál es el motor principal de las detenciones?

Un partido que se disputa con orden y sin incidentes, los aprendidos son por reventa o consumo de algunas sustancias. Pero sobre todo de reventa, que procedemos de la siguiente manera: se le quitan los boletos y se ponen a disposición del juez. Esto también tiene relación con Estadio Seguro, porque buscamos que las personas disfruten del espectáculo y cuidándolas, ya sea de una agresión física como de una económica.

¿Cree en la frase “mientras más policías, más seguridad”?

No, creo en la frase: “donde existe orden, hay resultados”. “Donde no hay orden, sólo catástrofes se pueden esperar”. El futbol es un tema apasionante, saca todo lo que tiene que sacar de cada uno y es catártico. Pero debería sacarlo en orden, y sino lo hace, para eso estamos nosotros.

La violencia está latente, asegura líder americanista

Uno de los líderes de la porra del América planteó que ser barra es alentar los 90 minutos y que gracias al ingreso de estas organizaciones el futbol se dejó de disfrutar en familia.

“Ser barra es dejar la vida por los colores preferidos, ir al estadio y alentar a tu equipo los 90 minutos, pero no significa que tienes que morirte por el club, sino que hay que dejarlo todo cantando”, afirmó el hincha de la porra del América, quien quiso ocultar su identidad.

Este porrista planteó que hay dos formas en que se generan los hechos violentos: “el más común es mediante el resultado, uno se altera cuando no sale lo que espera del equipo, y el otro es por una represión policial”.

También, describió que los operativos policiales ayudaron a que no se realicen cruces con las porras contrarias, pero siguen habiendo peleas organizadas o cruces en los barrios: “Hay enfrentamientos fuera de la periferia del estadio, donde la policía y varias personas los tapan, ya que son lugares no tan visibles”.

La policía responsabiliza a los líderes de cada organización mediante: “tú eres el líder, tú me respondes por lo que hagan” en las reuniones previas a los partidos importantes o de alto riesgo. “En estas reuniones se juega mucho y se intenta pactar cero violencia, a pesar de que está latente día a día”.

La consecuencia del ingreso de las barras en el futbol causó que “se adueñaran de los estadios y que el juego deje de ser familiar”, analizó el porrista.