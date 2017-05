El “Inge” quiere el bi, el tri y hasta el ‘cuatri’

Aunque aceptó que el reto es complicado, Alejandro Rodríguez dijo que los Tigres no sólo van por el bicampeonato, sino por el tri o hasta el “cuatri” también.

El presidente auriazul mencionó que el objetivo del conjunto auriazul siempre es el título y seguirán trabajando para lograrlo.

“Buscamos el campeonato, y si logramos el anterior, porque no el tri, el cuatri o el quíntuple”, expresó.

“Pero no es fácil que se dé, es complicado, es como si yo dijera que no existe otro equipo más que el de Tigres, pues no es cierto. Hay muy buenos equipos dentro de la Liga, todos se están armando para ser campeones y todos tienen sus objetivos y nadamás uno lo va a lograr. El deseo, la voluntad, el ánimo está ahí, pero no siempre se va a lograr”.

Rodríguez comentó que en Tigres buscan armar equipos para que tengan la probabilidad de ser campeones, que es algo que buscarán este torneo.

Sobre si Tigres es el candidato número uno al título, el directivo dijo que no le sacan a la responsabilidad, pero tampoco la afirman.

“Nosotros nunca nos vamos a sentir ni más ni menos que nadie, son profesionales contra profesionales, armados de equipos contra armados de equipos”, señaló.

¿Jugar ante Xolos es una Final adelantada?

“Ustedes mismos dijeron que de la llave del Clásico Regio salía el campeón, ahora buscan que de esta llave salga el campeón, pues ustedes síganle, yo no tengo inconveniente”, señaló.

“No nos da miedo que no nos consideren favoritos y no nos da miedo que sí nos consideren favoritos”.