Hostigan a trabajadores en la Villa de Tamatán

Con insultos, palabras altisonantes y humillaciones es como el ‘encargado’ de la administración de la Villa de Tamatan, Alejandro Iván Córdova González, trata a los trabajadores, incluso a llegado a retarlos a golpes y amenazarlos de que si no trabajan que se vayan, pues dice contar con el apoyo de su ‘amigo’ Juan Puga, Director de Desarrollo del Deporte del INDE.

Cansados de las vejaciones que han sufrido los 16 trabajadores, que conforman la plantilla en la Villa de Tamatan en cuatro turnos, dieron a conocer su inconformidad, argumentando que ya acudieron a la primer instancia con la delegada sindical, Nora Idalia González García, para sentar el precedente y para que dialogue con las autoridades correspondientes, pues de no hacer caso seguiría a la siguiente instancia que sería la demanda ante las autoridades correspondientes por hostigamiento laboral.

Trabajadores de la Villa de Tamatan, quienes pidieron el anonimato para no sufrir más represalias por parte de este ‘encargado’, dieron a conocer la situación de hostigamiento que viven cada día.

‘Hemos tenido dos reuniones con Iván Córdova y no se presta para el dialogo, solo nos trata con insultos, incluso a llegado hasta mentarnos la ‘madre’, amenazando de que si no hacemos lo que él dice mejor que nos larguemos y esto es verdad, en dos ocasiones ha corrido a dos de mis compañeros’.

Continua, ‘él dice que no importa que seamos sindicalizados, que de igual manera puede corrernos a la hora que sea, que para ello fue puesto ahí para hacernos trabajar y que si no nos gusta que nos larguemos, dice contar con el respaldo de muchos amigos y de periodistas que a él nada le hacen’.

De acuerdo a lo establecido por los trabajadores el primer paso ya se tomo con la delegada sindical, a quién le manifestaron que han sido pisoteados sus derechos laborales, han sufrido humillaciones y hostigamientos por esta persona, pero que ya se cansaron y que van a seguir las vías que se tengan que tomar, primero el dialogo y de seguir por ese mismo camino se buscaría hablar con el titular del INDE, Carlos Fernández para exponerle la situación y que tome cartas en el asunto y de persistir se irían a la demanda laboral.