Fernando Valenzuela compra a Tigres de Quintana Roo

arlos Peralta, exdueño de los Tigres de Quintana Roo, emitió un comunicado a través de Twitter en el que dio a conocer la venta del equipo a un grupo de empresarios encabezado por Fernando Valenzuela, expelotero de los Dodgers.

“Siendo sensible a las múltiples muestras y expresiones que he recibido de la afición, manifestando su temor de que la gran tradición y el legado de Tigres desaparezca…después de meditarlo detenidamente, he tomado la decisión de vender el equipo y el nombre de ‘Tigres'”, informó en una conferencia de prensa.

El acérrimo rival de los Diablos Rojos del México permanecerá en el estado costero debido a un acuerdo comercial entre los empresarios de la región, el exbeisbolista y el apoyo de Carlos Joaquín González, gobernador de la entidad.

“Hemos llegado a un acuerdo para que Quintana Roo conserve la franquicia, con todo el arraigo, historia y tradición que ello implica”, puntualizó el ingenerio Peralta.