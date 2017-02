Dueños de Patriots y Falcons usan ‘poderes’ del SB para la caridad

Robert Kraft y Arthur Blank, dueños de los Patriots y de los Falcons, respectivamente; donarán 51 mil dólares, con el motivo de ayudar a la caridad, tras el Super Bowl LI.

El equipo que se lleve el Vince Lombardi recibirá la cantidad recaudada por los dos: 102 mil dólares, y éste decididirá la causa a la que será donado el dinero.

Los Patriotas dieron a conocer dicha moción en su cuenta oficial de Twitter, donde revelaron las bases de lo planeado entre ambos dueños.

Por su parte, Kraft y Blank se han caracterizado por su filantropía y por apoyar a diversas organizaciones sin fines de lucro, mediante las diferentes fundaciones con las que cuentan tanto los New England Patriots como los Atlanta Falcons.

Robert Kraft & Arthur Blank each pledge $51,000 to charity in recognition of #SB51: pic.twitter.com/167PDDfXK2

— New England Patriots (@Patriots) 5 de febrero de 2017