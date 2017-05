Si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré: Gignac

Luego de que saliera a la luz un video donde Andrè-Pierre Gignac aparentemente agrede al periodista Yussif Caro y que incluso éste lo acusa y lo tacha de “mal perdedor” tras la derrota de Tigres ante Chivas en la gran final del Clausura 2017, el francés utilizó su cuenta de Twitter para responder e intentar aclarar.

El goleador argumenta que fue el repotero de Televisa quien lo porovocó para reconocer que su mala reacción fue por lo mismo; además de asegurar que si tiene que irse del futbol mexicano por este caso, lo hará “cansado de escuchar mentiras”.

“Eres un p… mentiroso, si te hubiera pegado estarías todavía en el piso del estadio, creeme ¡Qué quieres? engañar a la gente? Quieres fama? más followers en twitter? No puedes entender la tristeza y el enojo de un jugador después de una final perdida?

“Estabas atrás de mí, siguiéndome, gritándome, como un producto, un animal para qué? Para “mis molestias” me dijiste, qué querías? insultos? una reacción mala? Ah no ya sé, querías una exclu para crecer como periodista!”, se lee en un texto que el mismo jugador retuiteó de lo que aparentemente es una traducción del francés.

Luego de intentar explicar y aceptar que reaccionó agresivo ante el comunicador, el romperredes de Tigres dejó abierta la posibilidad de dejar al país.

“Vergüenza para la profesión como tu! Qué lástima que no te aventé la botella! No soy perfecto y tengo muchos defectos y si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré… Cansado de escuchar mentiras”.

El reportero de la televisora mexicana escribió el día de ayer que Gignac lo golpeó y se difundió el video que deja ver a un jugador muy molesto.

“He reconocido el gran talento de @10APG siempre…hoy el señor me golpeó por la espalda. Es un mal perdedor”, colgó en su cuenta de Twitter.