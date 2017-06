Cherchesov, técnico de Rusia: “Llevo a México en el corazón”

La Unión Soviética se había disuelto. La Federación Rusa emergió como una nueva república. Mientras Boris Yeltsin ponía marcha a la nueva y traumática era, la selección de Rusia iniciaba su periplo en el concierto futbolístico mundial. Su primer partido amistoso fue, precisamente, ante México. 16 de agosto de 1992. Moscú. 2-0 a favor de los locales. Y Stanislav Cherchesov estaba ahí, como guardián de la meta de los ‘Osos Tricolor’.

En la víspera del definitorio Rusia vs. México de la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2017, el ahora entrenador de los anfitriones recordó aquel histórico encuentro y el primer torneo oficial que disputó, la Copa del Mundo Sub 20 de 1983, celebrado en nuestro país: “A México lo llevo en el corazón (por el Mundial) Me acuerdo de Jorge Campos, que era un portero maravilloso. Me acordaría de más, no se vaya a tomar a mal. Si alguien hubiera marcado contra mí me acordaría, pero tuve suerte. No dejé que nos marcaran nada”, rememoró victorioso Cherchesov en la comparecencia de prensa en Kazán Arena.

Cuestionado por AS México sobre el polémico sistema de rotaciones de Juan Carlos Osorio, Cherchesov no quiso entrar en valoraciones aunque aceptó utilizarlo en alguna medida: “Cada equipo tiene su sistema. cada quien lo hace de su sistema diferente. (Osorio) Él es el único que puede saber lo que es positivo para su equipo. Nosotros usamos un sistema similar. Sí que rotamos a sus jugadores, pero no siete de golpe”.

Finalmente, el técnico aseguró percibir un cambio en la actitud de la afición tras la prematura eliminación de la Euro 2016 en Francia; una afición más creyente en su proceso (que inició en julio del año pasado, al sutituir a Leonid Slutski): “Creo que hemos conseguido dar un salto cualitativo enorme después después de la Euro en el entusiasmo de la gente. Es porque hemos cambiado mucho al equipo, la alineación es distinta, el estilo es distinto, y los aficionados lo ven. A pesar de que perdimos contra Portugal, la afición nos siguió apoyando. Sabemos lo que esperan de nosotros”.