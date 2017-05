Cambios en el Ascenso MX para el Apertura 2017

Se llevó a cabo la asamblea general del Ascenso MX en la que se dio a conocer que serán 17 equipos los que participen el próximo torneo. Se anunció la mudanza de Coras a Zacatepec, regresa el fútbol a San Luis y Tlaxcala FC que había logrado su boleto a la Liga de Plata, no participará ya que no cumplió con los requisitos. Enrique Bonilla, Presidente de la Liga y Ascenso MX también anunció el calendario del torneo y resaltó que Chiapas y Atlante deberán cumplir con sus adeudos, teniendo de plazo hasta el martes.

“Serán 17 equipos los que participen el próximo torneo, Tlaxcala no cumple con los requisitos y tendrá un plazo hasta diciembre para cumplir con ellos y poder participar en el 2018-19.” Coras se muda a Zacatepec y gente de Zacatepec Siglo XXI no pidió un plazo de resguardar la franquicia hasta el otro año para un proyecto más sólido. San Luis regresa con el nombre de Atlético de San Luis. Chiapas tiene de plazo hasta el martes para cumplir con sus adeudos, sino, no podrá participar en el draft, mismo caso de Atlante”.

De acuerdo a esto, los clubes que participarán en el Apertura 2017 serán:

Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cafetaleros, Celaya, Atlético Zacatepec, Cimarrones de Sonora, Correcaminos, Dorados, Bravos de Juárez, Jaguares, Mineros de Zacatecas, Murciélagos, TM Futbol, Potros UAEM, Leones Negros, Venados y Atlético de San Luis.

El torneo iniciará el próximo 21, 22 y 23 de julio. Tlaxcala podría participar en el Ascenso hasta el otro año futbolístico si cumple con los requisitos. Zacatepec ahora se llamará Club Atlético Zacatepec. Regresará el fútbol a tierras potosinas con Atlético de San Luis. Coras desaparece y se muda a tierras cañeras. No habrá fechas dobles el certamen siguiente. Sí habrá Ascenso en las fechas FIFA.