Anuncian calendario de Williamsport

Ha quedado confirmado el calendario del Programa de Williamsport de la categoría Premoyote y Pequeña, la cual estará iniciando este próximo 16 de junio en la capital del Estado.

De acuerdo a lo informado por Jorge Urbina, encargado del Distrito 6, la actividad se estará celebrando en el diamante del Parquecito de Beisbol “Enrique Cárdenas González”.

“Avanzarán a la etapa Regional dos equipos de cada categoría los que estarán avanzando; donde la categoría Premoyote buscará su pase al nacional en Reynosa y la Pequeña será en Nuevo Laredo”.

Expresó que en la categoría Premoyote, participarán las Ligas de Aguayo, Universitaria y Padilla; mientras que en la Pequeña lo ahora Interejidal, Universitaria y Aguayo.

Viernes

Padilla vs Universitaria 16:00 Premoyote

Padilla vs Aguayo 18:00 Premoyote

Sábado

Aguayo vs Universitaria 9:00 Premoyote

Interejidal vs Universitaria 11:30 Pequeña

Interejidal vs Aguayo 17:00 Pequeña

Aguayo vs Universidad 19:30 Pequeña