El adiós de James Rodríguez que puso a especular a los hinchas

En el minuto 60 del encuentro de este domingo en el que el Real Madrid goleó por 4-1 al Sevilla, el colombiano James Rodríguez salió del campo para ser sustituido por el brasileño Casemiro y el público presente en el Santiago Bernabéu lo ovacionó. El mediocampista respondió con un gesto y una mirada que abrieron muchos interrogantes.

¿Se despidió el colombiano de la afición merengue? Todo queda en el campo de las especulaciones, por ahora. Así lo registraron las redes y periodistas especializados:

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”es” dir=”ltr”>Adios james! <a href=”https://twitter.com/hashtag/adiosjames?src=hash”>#adiosjames</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/savejames?src=hash”>#savejames</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/halamadrid?src=hash”>#halamadrid</a> <a href=”https://twitter.com/jamesdrodriguez”>@jamesdrodriguez</a> <a href=”https://t.co/OIDm3TkdB7″>pic.twitter.com/OIDm3TkdB7</a></p>— Dimas Efri (@DimasEfri) <a href=”https://twitter.com/DimasEfri/status/863895248530939908″>14 de mayo de 2017</a></blockquote>

El jugador nacido en Cúcuta (Norte de Santander, nororiente de Colombia) el 12 de julio de 1991 ha estado alternando entre la banca y la titularidad bajo la dirección del francés Zinedine Zidane, y en los últimos días se ha hablado de que su destino estaría por los lados de la Liga Premier inglesa, exactamente en el Manchester United de José Mourinho, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

Faltaría ver hasta el final de la temporada para saber bien lo que será de James, pero en las redes sociales se comienzan a verter opiniones de todo tipo:

“Me entristece y me alegra James Rodríguez. Su talento no debería quedarse en la banca. Me alegra que vaya a algún lugar donde exploten su talento, pero es triste”, dijo este tuitero.

I’m sad and happy for James Rodriguez. His talent shouldn’t belong on the bench. Happy he will go somewhere to exploit that talent but sad

— lmaoooo guess who (@Carlos_illusion) 15 de mayo de 2017