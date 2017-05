Acampan aficionados del Chivas

A pesar de que en los alrededores del estadio de Chivas hay letreros de boletos agotados, algunos aficionados mantienen la ilusión de poder comprar alguno en taquilla.

Más de dos días llevan haciendo fila algunos de ellos. De hecho saben que su trabajo lo pueden perder por buscar una entrada para estar en el juego de la final del próximo domingo entre Guadalajara y Tigres.

La desesperación de algunos seguidores rojiblancos hizo que tomaran por unos minutos la avenida que da al inmueble en señal de protesta, hecho que no pasó a mayores.

“Es ilógico que ya no haya boletos en la taquilla, porque la capacidad del estadio es bastante grande, no creo que se hayan vendido más de 20 mil chivabonos. Afecta, porque no dicen, uno está aquí con días, desvelado, sin comer, arriesgando nuestro trabajo. Estás con la esperanza de encontrar un boleto y nada”, dijo un aficionado que prefirió omitir su nombre.

Mientras tanto, un par de seguidores de Tigres, uno de ellos pensó que este jueves habría venta general, pero se llevó la sorpresa de que estaban ya agotados. Sin embargo, no quiere irse con las manos vacías y está dispuesto a pagar hasta cinco mil pesos por un boleto.

Conforme fueron pasando las horas, de las casi mil personas que se formaron buscando boleto, se fueron desanimando y tomaron camino para sus hogares.