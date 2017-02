A eliminarse, en Play Off del Softbol

Solo un juego importante es el que se programó el día de hoy dentro del Torneo de la Liga de Softbol Sabatino en la categoría tercera fuerza vespertino, ya que Inforadio y Diamantes saltaran al diamante del Parque del 31 Morelos para eliminarse y seguir en la pela por el campeonato de la temporada 2016-17.

En duelo de perdedores, Inforadio y Diamantes estarán peleando por el boleto a semifinales, el duelo está pactado a dar inicio a las 14:00 horas, el ganador enfrentara al Deportivo Llera quien perdió la semana anterior ante Carreón FC quien espera rival para contender la corona.

En dicho escenario habrá otros cotejos pero son de corte amistosos, a las 9:00 horas Universidad Politécnica vs. Deportivo Toñita, 10:30 horas Fovo vs. Selección 22 y menores varonil, 12:00 Cabezones vs. Águilas del IMSS.

Así mismo habrá juegos de la jornada de la Liga Femenil, a las 16:00 horas Ray’s de VR vs. Meno Mex, a las 17:30 horas Facultad de Enfermería vs. Toros (tercera fuerza).

En el Parque Solidaridad a las 9:00 horas Súper Colchorama vs. Deportivo Macías, 10:30 horas Texanos vs. Cogar, a las 16:00 horas Montacargas Victoria vs. Músicos.

En el campo tres de la Villa de Tamatán a las 14:30 horas Deportivo Morales vs. Guerreras, 16:00 horas Deportivo Morales vs. Mini Rockies en segunda fuerza. Y en el campo 4 a las 14:00 horas Guadalupe Victoria vs. Deportivo Martínez y a las 15:30 horas Felinas vs. Pitsbulls.